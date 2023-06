Montagna Molise, a Campitello Matese il circuito nazionale Estathè 3X3

Le categorie giovanili e senior, maschili e femminili, saranno le protagoniste dell’importante ed attesissimo torneo nazionale che per la prima volta si terrà in Molise. È tutto pronto per il circuito nazionale Estathè 3X3 fissato nel calendario di Montagna Molise per il 28 giugno in alta quota a Campitello Matese. Le iscrizioni saranno aperte fino a domenica 25.

“E’ un orgoglio portare in Molise una tappa del 3X3, un’occasione per far conoscere la nostra bella terra, la natura incontaminata che contraddistingue la nostra montagna – afferma Andrea Capobianco, commissario tecnico nazionale 3X3 open maschile e femminile – Si tratta di un circuito di grande rilevanza, molto affascinante. Sono veramente contento e plaudo alle doti del comitato regionale della Fip e delle società molisane che hanno voglia di fare e che hanno sempre dimostrato di fare bene. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Sono convinto – prosegue il tecnico – che sarà una tappa bella in cui tanti giovani potranno provare a giocare il 3X3 in una location stupenda, in mezzo alla natura e con grandi organizzatori”.

Il basket molisano ha seminato molto e continua a raccogliere successi, raggiungendo traguardi considerevoli. Di questo è estremamente soddisfatto Giuseppe Amorosa, presidente del Comitato regionale della Fip.

“Avevamo tre obiettivi – racconta entusiasta il presidente – coinvolgere le scuole e lo abbiamo fatto con le finali nazionali dei campionati studenteschi in Molise, la tappa nazionale del 3X3 per la prima volta in Molise che ci sarà il 28 giugno ed infine numerosi eventi di formazione che, collaborando tutti insieme, siamo riusciti ad organizzare. Tutto questo mi rende particolarmente felice, sono soddisfatto e ritengo che ci siano tutti i presupposti per continuare a scrivere pagine di grande basket”.