Campobasso, nella Sala della Costituzione della Provincia la premiazione del concorso letterario ‘Sergio Zarrilli’

Si terrà lunedì 25 marzo 2024, presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, la cerimonia di premiazione della seconda edizione del premio letterario “Sergio Zarrilli”.

Il premio, patrocinato e organizzato dal Comune di Campobasso, in collaborazione con la sezione regionale Molise di “Nati per Leggere”, anche quest’anno ha visto la partecipazione di numerose scuole cittadine. Esso, infatti, è rivolto tanto agli alunni della scuola dell’Infanzia e della Primaria, quanto agli studenti della scuola Secondaria di I grado.

Il tema scelto per questa edizione è stato “Raccontiamo… il viaggio”. Il Comitato scientifico del Premio ha avuto un bel da fare per selezionare i tanti e pregevoli elaborati, graduati per fascia d’età: viaggi reali, storia e natura, ma anche tanta fantasia per raccontare viaggiatori incalliti e avventure mirabolanti e fantastiche.

“Il Premio letterario, istituito a memoria della persona e dell’opera del dott. Sergio Zarrilli, prematuramente scomparso nel 2020, nasce dalla fortissima e condivisa volontà del Comune di Campobasso e della sezione molisana di Nati per leggere di ricordare il suo impegno in favore di bambini e ragazzi, svolto sia attraverso la sua attività professionale sia nella promozione della lettura – dice il vice Sindaco reggente Paola Felice – Un modo per celebrare la sua dedizione intensa e la sua ineguagliabile passione per la lettura rivolta ai più piccoli. Quella lettura che alimenta la loro curiosità, che insegna che in un libro si trovano risposte a tante domande, più di quanto possa fare un telefonino o un tablet, che li fa viaggiare con la fantasia rendendoli piccoli esploratori prima ancora che viaggiatori”.