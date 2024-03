La Passione del Signore nella Basilica di San Pietro

LAURA VENEZIA

Nel pomeriggio del Venerdì Santo Papa Francesco ha presieduto la celebrazione della Passione del Signore nella Basilica di San Pietro. In questa celebrazione il Papa non ha pronunciato l’omelia, che è stata affidata al Predicatore della Casa Pontificia, il Cardinale Raniero Cantalamessa.

Alle 21.00 la Via dei Fori Imperiali e il Colosseo si accendono di luci, fiammelle, preghiere, quando ad un certo punto, mentre tutti gli operatori hanno gli obiettivi e le telecamere puntate sulla postazione del Colle Palatino, la poltrona del Santo Padre viene improvvisamente portata via. Arriva il messaggio della sala stampa, il Papa non ci sarà. Deve preservare la salute per la veglia e la messa Pasquale.

Per la prima volta nel suo Pontificato, il Santo Padre ha firmato di suo pugno i testi di questa Via Crucis molto meditativa, incentrata sul tema “In viaggio con Gesù sulla via della Croce”, con riflessioni sulla pace e sulla guerra, sulle migrazioni e sul traffico di esseri umani. Un’esperienza fortissima per i fedeli nella magica notte di Roma.

Le fotografie di Laura Venezia