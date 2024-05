Per la prima volta il Giro d’Italia attraversa le strade di Pietracatella

Mercoledì 15 maggio Pietracatella si prepara ad accogliere la corsa ciclistica per eccellenza con grande entusiasmo. Il passaggio del Giro è un’importante occasione per la visibilità del territorio. In questa 107esima edizione il Giro attraverserà il territorio molisano durante l’11esima tappa (Foiano Valfortore BN – Fancavilla al Mare CH), entrerà in Molise da Pietracatella per uscirne a Termoli, attraversando S. Elia a Pianisi, Casacalenda e Larino.

“Il passaggio del Giro d’Italia – dice il sindaco di Pietracatella Antonio Tomassone – rappresenta una emozione immensa e unica per Pietracatella, infatti è la prima volta che attraversa il nostro centro abitato, e come se non bastasse saremo anche Gran Premio della Montagna. Tutti i pietracatellesi non vedono l’ora di accogliere il Giro e fervono i preparativi”.

Il passaggio in paese è previsto intorno alle 13.30, la carovana intorno alle 12, e il traffico di accesso verrà chiuso dalle 10.30 alle 14.00. Chiuse anche le scuole, previste aree parcheggio e momenti di festa ed ospitalità per i sostenitori del Giro.

Tanti i volontari e le associazioni coinvolte coordinati dal Comune, per un giorno di grande festa per grandi e piccini.

“Voglio ringraziare tutti i volontari, la RCS, la polizia locale e le forze dell’ordine – continua il sindaco – che hanno permesso l’organizzazione di questo evento sportivo. La diffusione mediatica e la Live del Giro sono occasioni di grande visibilità per il nostro splendido territorio che ha bisogno di rinascere e di essere valorizzato”.