Guardia di Finanza, il Comando Regionale del Molise presente alla Milano Marathon 2024

A Milano, domenica 7 aprile 2024, la tradizionale gara “Milano Marathon 2024”, manifestazione sentitissima e di notevole richiamo di pubblico, giunta quest’anno alla sua 22ª edizione.

Per l’occasione, nell’ambito delle iniziative collegate alle celebrazioni per il 250° Anniversario della fondazione del Corpo, hanno partecipato 150 Finanzieri, indossando una divisa realizzata appositamente per l’evento e recante il logo commemorativo dell’anniversario.

Il Comando Regionale Molise ha preso parte alla manifestazione grazie alla partecipazione dell’ex atleta molisano delle Fiamme Gialle, Andrea Lalli, attualmente in forza al Gruppo della Guardia di Finanza di Campobasso, il quale ha gareggiato, unitamente ad altri ex atleti del Corpo alla staffetta denominata “vecchie glorie”.

l riguardo, è stato creato uno speciale trofeo, realizzato dal Maestro Marco Lodola, che consegnato al primo uomo e alla prima donna, non professionisti, al traguardo.

La partecipazione alla “Milano Marathon 2024” ha costituito un’ulteriore occasione per far conoscere alla collettività l’impegno del Corpo in ambito sociale, sia come diretta espressione delle attività di servizio istituzionalmente svolte, sia quale contributo individuale che le donne e gli uomini in “gialloverde” esprimono nell’ambito dell’impegno civico, nonché attraverso la promozione dello sport, anche tra ragazzi portatori di handicap, indispensabile per trasmettere ai giovani i valori fondamentali per la crescita dell’individuo e della società.