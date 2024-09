Pallacanestro serie B, la Magnolia Campobasso di scena nel girone campano

Sarà ancora una volta il torneo di serie B con Campania, Puglia, Basilicata e Calabria la palestra privilegiata – con un occhio sul fronte senior – per il vertice del vivaio La Molisana Magnolia Campobasso.

Agli ordini di coach Gabriele Diotallevi, i #fiorellinidacciaio saranno al via nel girone B e, prima del campionato, saranno impegnate nell’appuntamento di Coppa.

IL 28 IN CAMPO Con i propri confronti interni fissati al sabato alle ore 18.30, il team rossoblù, nel novero della Coppa, sarà in campo già al primo turno ospitando, il 28 settembre, la Virtus Academy Benevento. In caso di exploit, poi, il 6 ottobre ci sarà la trasferta in casa della Virtus Ariano Irpino, finalista un anno fa ed esentata dal primo turno al pari dello Stabia nella final four del 2023/24. In caso di ulteriore successo, nel weekend del 25 e 26 gennaio spazio alla Final Four con semifinale contro una tra Stabia, Marigliano o Angri e poi finale il giorno successivo.

PRIMA ESTERNA Quanto al campionato, nel proprio girone a sette, le rossoblù – domenica 13 ottobre alle 18 – saranno ospiti del Fasano. Poi il 19 primo match interno contro il Battipaglia dell’ex Ghilardi. Il 26 alle 19 trasferta a Castellammare di Stabia, quindi il 2 novembre ritorno all’Arena con il Marigliano, il turno di riposo, la trasferta di domenica 17 novembre alle 18 a Catanzaro ed il 23 novembre la sfida contro Taranto.

A sede inverse le gare di ritorno che inizierà già a fine novembre con pausa solo nell’ultimo weekend del 2024 e poi gare già nel primo fine settimana del nuovo anno (di riposo però per le giovani magnolie) che chiuderanno la prima fase il 18 alle 18.30 a Taranto.

NO PLAYOFF Per le rossoblù, in caso di piazzamento tra le prime quattro del girone, accesso alla fase gold con dietro i risultati degli scontri diretti della prima fase e match contro le altre sette squadre del girone B (Potenza, Trani, Bari, Angri, Ariano Irpino, Benevento e Rende del coach isernino d’adozione Ciro Cardinale). In questo caso gare tra febbraio e marzo con chiusura della stagione per i #fiorellinidacciaio, cui sarebbe precluso l’accesso ai playoff per la presenza della prima squadra in A1.

Diversamente, se finiranno negli ultimi tre posti del girone le molisane entreranno nel girone Silver che, per la vincente, significherà salvezza e per l’ultima retrocessione in C, mentre tra secondo e quinto posto ci saranno gli accoppiamenti delle semifinali e della finale playout al meglio delle tre gare con prima e terza in casa della meglio classificata e la perdente dei due turni retrocessa.

L’ANALISI TECNICA All’opera col gruppo da lunedì 9 settembre, il tecnico dei #fiorellinidacciaio Gabriele Diotallevi si proietta così sulla nuova stagione. «Ci sarà un misto di continuità e nuovo ciclo in questo gruppo con alcuni elementi che erano la base delle scorse stagione ed elementi classe 2008 e 2009 che si disimpegneranno tra under 19 ed under 17. Sul fronte junior le gare di avvicinamento saranno poche, per questo la B ci darà continuità. Del resto, più che alle singole gare, il nostro lavoro è proiettato in prospettiva».

NUOVI INNESTI Nel rinnovamento del proprio organico, in casa rossoblù – oltre a Cerè e Grande impegnate anche con la prima squadra – sono da registrare gli ingressi delle 2009 Giulivi, Padulo e Tateo, nonché quelli delle 2010 Altavilla, Libardo, Perini, Mastrototaro e Giuliani con la termolese Ciancaglione che, da pendolare, si disimpegnerà in maniera stanziale nel capoluogo.