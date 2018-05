Pagamenti alle imprese, Di Niro (Acem): “Con la centrale unica di pagamento soldi subito alle aziende”

“Esprimiamo nuovo apprezzamento per la tranche di risorse destinata dalla Regione Molise al pagamento dei lavori eseguiti; per questo è più che mai necessaria una centrale unica di pagamento più volte richiesta dalla nostra Associazione, in quanto solo così i soldi giungerebbero nell’arco di due/tre giorni direttamente sul conto delle imprese; oggi invece le risorse vanno prima agli Enti appaltanti che a loro volta potrebbero essere interessati da vincoli e problematiche di bilancio o addirittura potrebbero fare scelte tali che ne rallentino ulteriormente la liquidazione alle aziende, allungando i tempi a qualche mese ed oltre come più volte capitato in passato”. E’ quanto afferma il Presidente dell’ACEM (Associazione Costruttori Edili del Molise), Corrado Di Niro, a seguito della notizia dei pagamenti degli appalti pubblici.

L’Associazione è fiduciosa che nell’arco di pochi giorni sia trovata una soluzione altrettanto attesa anche per l’annoso problema dei fondi in avanzo di amministrazione e per lo sblocco dei pagamenti della ricostruzione post sisma.