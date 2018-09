Serie D, doppio colpo per l’Olympia Agnonese: tesserati Corbo e Licaj

Due under per l’Olympia Agnonese. La società del presidente Marco Colaizzo ha raggiunto l’accordo con l’esterno di difesa Matteo Corbo, classe ’98, e l’attaccante nativo di Roma, ma di origini albanesi, Olidor Licaj, classe ’99.

Per il primo si tratta di una riconferma visto che nella passata stagione ha vestito la maglia granata, totalizzando 28 presenze e 2 reti. Il secondo arriva con la formula del prestito via Como (serie D) dove ha svolto la preparazione pre-campionato. Centottantotto centimetri di altezza, per 78 chilogrammi di peso, Licaj, nelle precedenti stagioni ha indossato la casacca del Gavorrano (serie C) e quella del Tevere Roma. Entrambi saranno a disposizione del tecnico Antonio Mecomonaco nella gara d’esordio di domenica contro il Real Giulianova.