Palazzo San Giorgio, approvata una mozione dei Cinque Stelle per l’adozione di un sistema di protezione dei parcheggi riservati ai diversamente abili

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle a Palazzo San Giorgio ha depositato una mozione volta all’adozione di un sistema di protezione dei parcheggi in concessione per diversamente abili.

Infatti, è largamente diffuso in città il malcostume di occupare abusivamente le zone stradali adibite al transito delle carrozzine nonché le aree di parcheggio riservate ai soggetti diversamente abili. Scrivono i pentastellati.

L’impiego della polizia municipale, quand’anche tempestivo ed efficace, non sempre riesce a soddisfare pienamente le esigenze di controllo e sanzione di tali condotte. Per questo motivo, abbiamo proposto di dotare, per ogni stallo assegnato in concessione, un dispositivo denominato “Tommy”, omologato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e brevettato dalla società del gruppo Aci, la Aci Consult, che risulta già efficacemente impiegato da numerose Amministrazioni comunali per arginare condotte fortemente lesive del diritto alla libera circolazione delle persone diversamente abili.

La mozione è stata approvata all’unanimità del Consiglio comunale.

“Siamo soddisfatti – scrivono i rappresentanti pentastellati – per questa piccola conquista, un piccolo passo di civiltà e rispetto per il prossimo, sempre attuale visti i recenti fatti di cronaca accaduti anche a Isernia”.