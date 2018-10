Droga, i carabinieri perlustrano le scuole per combattere uso e spaccio di stupefacenti

I Carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso, nell’ambito di una più ampia cornice di sicurezza, ha predisposto nel capoluogo, ed in tutti i piccoli centri dell’intera provincia, un’attività di controllo nei pressi delle scuole di ogni ordine e grado.

Finalità dell’attività, quella di continuare a rendere serena l’entrata e l’uscita da scuola dei ragazzi e prevenire eventuali forme di illegalità, quali cessione di sostanze stupefacenti, atti di bullismo, imbrattamento o danneggiamento delle strutture.

Per i Carabinieri della Stazione del capoluogo è stata la volta dell’Istituto Tecnico Agrario e dell’ Istituto Tecnico Industriale, ove la presenza dei militari si è rivelata anche una piacevole occasione per gli studenti per conversare e chiedere loro qualche utile informazione su temi d’interesse, in attesa del suono della campanella d’ingresso, ed in particolare molto apprezzata dai genitori. P

er tale ragione e per non abbassare mia la guardia in favore dei giovani studenti, le attività saranno ripetute nei prossimi giorni ed accompagneranno gli studenti durante tutto l’anno scolastico.