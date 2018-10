“Girl’s Football Open Day”, successo a Campobasso per la manifestazione del Settore Giovanile e Scolastico della Figc

Il PalaSelvaPiana a Campobasso ha ospitato il “Girl’s Football Open Day”, manifestazione dedicata al calcio femminile organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise.

L’iniziativa rientra nell’ambito della settimana europea dello Sport #beactive ed in tutta Italia sono stati realizzati una serie di eventi con la finalità di avvicinare il maggior numero possibile di giovani atlete al mondo del calcio.

L’evento, curato dalla Delegata all’Attività Scolastica, Teresita Felaco, e patrocinato dal Comune di Campobasso rappresentato nell’occasione dall’Assessore allo Sport, Maria Pia Rubino, ha coinvolto le alunne di diversi istituti scolastici della provincia di Campobasso.

Tantissime giovani calciatrici con grande entusiasmo ed impegno hanno preso parte alle attività ludico-sportive e formative. Al termine della giornata in rosa sono state premiate tre ragazze che si sono particolarmente contraddistinte per il fair play: Noemi Niro, Marianna Bisesto e Aurora Manocchio.

Soddisfatto per la riuscita della manifestazione il Coordinatore Federale del SGS Molise, Gianfranco Piano: “Puntiamo molto alla crescita del calcio femminile in regione e questi eventi rappresentano una occasione importante per sensibilizzare anche gli istituti scolastici alla pratica di una disciplina sportiva che ormai è diffusa, non solo in ambito maschile. Manifestazioni come queste offrono alle ragazze l’opportunità di divertirsi, di confrontarsi e di trascorrere una bella giornata di sport, con la possibilità di cimentarsi, grazie alla presenza dei nostri tecnici federali, nel gioco del calcio”.