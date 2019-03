Campobasso, divieto di sosta in via Zara e via Milano

Il Comune di Campobasso, con ordinanza n. 49/2019, ha disposto, per il giorno 18 marzo 2019, il divieto di sosta su via Zara, tratto incrocio via Gorizia a incrocio via Milano, al fine di consentire lavori urgenti di rifacimento della copertura dell’edificio “Istituto Comprensivo D’Ovidio” sito in Piazza della Repubblica, a partire dalle ore 7 fino al termine dei lavori.

Con ordinanza n. 50/2019, inoltre, è stato disposto, per martedì 19 marzo 2019, a partire dalle ore 14 e fino al termine della manifestazione “VI Edizione della Giornata dello Sport” in programma presso la sala ex Gil di Campobasso, il divieto di sosta in via Milano, lato destro, direzione di marcia da incrocio via Trieste a quello di via Zara, per consentire il parcheggio ai veicoli delle numerose autorità civili e militari, che interverranno alla cerimonia.

Il personale che espleta i servizi di Polizia Stradale sarà incaricato della vigilanza per l’esatta osservanza del divieto, specificamente segnalato, ed eventuali veicoli in sosta non autorizzati saranno rimossi a mezzo carro attrezzi.