Amministrative, anche il movimento civico ‘È Ora’ si dissocia dalla scelta di Alberto Tramontano

Sulla scelta del candidato sindaco di Campobasso nella figura di Alberto Tramontano, da parte di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, anche il movimento civico ‘È Ora’ esprime il proprio dissenso, mettendosi nella scia delle altre liste civiche (Campobasso del Futuro, Campobasso Al Centro e Democrazia Popolare) e degli altri partiti rappresentati alla Regione Molise, ovvero Popolari per l’Italia e UdC.

“In merito alle vicende relative alla scelta del candidato sindaco del capoluogo il movimento civico ‘È Ora’ – scrive in una nota Nicola Gesualdo, ex assessore del Comune di Campobasso – rende noto che intende partecipare alla formazione dell’amministrazione civica del capoluogo, condividendo la scelta degli amministratori in ambito locale, senza interferenze esterne”.

“Il movimento civico – conclude il comunicato – intende continuare nella discussione sui programmi della futura amministrazione e condividere le scelte strategiche. Non ci interessa, invece, assistere al dibattito che si è sviluppato, a livello nazionale, tra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia”.