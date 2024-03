8 marzo, Lancellotta (FdI): “Orgogliosa del lavoro del Governo Meloni per le donne”

“Sono orgogliosa di quanto ha fatto il governo Meloni in questo primo anno di legislatura a favore delle donne. Penso, per esempio, all’aumento dei fondi per il piano anti-violenza, che passano da 35 a 55 milioni di euro, cifra più alta di sempre, al ddl Femminicidio, che punta alla prevenzione e al contrasto della violenza femminile, alle innumerevoli campagne di sensibilizzazione nelle scuole, nonché alla diffusione del numero verde 1522 grazie a spot, accordi con enti, il mondo dello sport e reti di servizio come Poste italiane. Anche sul fronte economico molto è stato fatto: dal taglio delle tasse a chi assume madri lavoratrici all’aver reso strutturale il reddito di libertà per le donne che sono state vittime di violenza. La libertà personale passa infatti anche attraverso l’indipendenza economica. In Italia il primo governo guidato da una donna ha posto come suo architrave valoriale la piena autonomia e indipendenza delle donne e continuerà sulla strada intrapresa affinché non vengano mai sottratte la dignità e la libertà che spettano a ognuna di loro”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Elisabetta Lancellotta, capogruppo del partito in commissione bicamerale d’inchiesta sul Femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere.