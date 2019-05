Campodipietra, auto in una scarpata. Illesi una donna e la figlia di cinque anni

Una squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso è intervenuta dopo le 11 di domenica 26 maggio 2019 a Campodipietra, in Colle Venturo, per un’autovettura uscita fuori strada e finita in una scarpata.

Particolarmente complesse le operazioni di soccorso data la tipologia della zona.

Le persone all’interno dell’auto, una donna e la figlia di cinque anni, sono state affidate cure dei sanitari.

Il personale ha collaborato al recupero dell’autovettura, dalla scarpata, utilizzando un’autogrù.

Sul posto Polizia e personale sanitario del 118.