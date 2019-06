Calcio a 5, la molisana Chiovitti convocata in azzurro per il torneo internazionale ‘Montesilvano Futsal Cup‘

Ci sarà anche un po’ di Molise al Torneo Internazionale di calcio a 5 femminile Montesilvano Futsal Cup che vedrà impegnata l’Italia under 15.

Nella kermesse in programma dal 23 al 29 giugno prossimo parteciperà anche la giocatrice del Circolo La Nebbia Cus Molise, Claudia Chiovitti che si è già messa in mostra nei precedenti raduni facendo valere le sue qualità e la grande tecnica di cui è in possesso.

La convocazione di Chiovitti è anche il premio al lavoro svolto dalla società, dallo staff tecnico del Circolo La Nebbia Cus Molise e dagli allenatori De Gregorio e Perrella che hanno da sempre creduto nelle qualità delle singole atlete. Per Chiovitti è stata una continua ascesa: dai giochi studenteschi dove si è messa in mostra con la scuola Amatuzio Pallotta di Bojano, fino alla maglia azzurra. Non resta, dunque, che vedere all’opera la nostra Chiovitti, sperando che possa fare tanta strada nel mondo del futsal che conta.

“Siamo felici e orgogliosi di quello che Claudia sta facendo – spiegano i tecnici del Cln Cus Molise Di Gregorio e Perrella – sappiamo che è una ragazza dalle grandi qualità tecniche che mette passione e grinta in quello che fa. Questa convocazione la ripaga e ci ripaga dei tanti sacrifici fatti nel corso del tempo. Sicuramente il confronto con altre realtà è qualcosa di importante per la sua crescita generale ed è motivo di orgoglio per tutti noi: staff e società. Vederla crescere così ci riempie il cuore di gioia. Speriamo – concludono – che per lei arrivino tante soddisfazioni a partire da Montesilvano”.