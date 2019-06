Alternanza scuola – lavoro: aziende Coldiretti pronte ad ospitare i giovani molisani

Le imprese agricole aderenti a Coldiretti Molise sono pronte ad ospitare giovani studenti delle scuole superiori per offrire loro esperienze pratiche lavorative in azienda. Questo quanto emerso nel corso di un incontro tenuto nella sede regionale della Coldiretti a Campobasso, fra esperti dell’Anpal (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) e la struttura tecnica regionale di Coldiretti Molise.

All’incontro hanno partecipato varie aziende molisane appartenenti al settore primario da quelle agricole alle zootecniche, passando per le agrituristiche e di agricoltura sociale. Una variegata gamma di imprese che possono offrire ai giovani, specie di istituti tecnici e professionali per l’agricoltura, l’ambente e l’agroalimentare, istituti alberghieri e per il turismo.

Le aziende hanno accolto positivamente l’invito dell’Anpal ad ospitare studenti in azienda al fine di far vivere loro un periodo lavorativo che possa immergerli nelle varie realtà aziendali, facendo anche emergere potenziali inclinazioni che solo operando praticamente possono venir fuori.

Coldiretti Molise, da sempre attenta al mondo giovanile ed alle opportunità lavorative che il primario può offrire loro, guarda positivamente a queste esperienze ed auspica che possano essere intraprese con sempre maggiore frequenza, specie in una regione come la nostra dove l’agricoltura, fatta di tante eccellenze agroalimentari, si accompagna ad un ambiente incontaminato ricco di grandi opportunità lavorative ed economiche.