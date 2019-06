L’imprenditore d’origini molisane Carlo Francalangia dagli States in visita al Pastificio ‘La Molisana’

La Presidente Lidia De Sanctis, la coordinatrice Roberta Iacovantuono e il presidente Onorario dell’Associazione “Giuseppe Tedeschi” hanno accolto, a Campobasso, Carlo Francalangia, emigrato da Campodipietra nel 1953 a 16 anni e tutta la sua famiglia (la moglie di Treviso, nata in Belgio Antonietta, i figli Carla e Mario nati negli Stati Uniti d’America, la nuora Kathleen di origini irlandesi ed i quattro figli di Mario, Nicola, Roberto, Carlo e Michele).

Ad un’ora da New York Mario e Carlo hanno un’azienda con 200 addetti in cui costruiscono parte dei motori dei Boeing.

Per la prima volta tutta la famiglia è venuta a vedere la Sfilata dei Misteri e il borgo di Campodipietra, le campagne a Fonte Iarea e il centro abitato dove Carlo prima di partire aiutava un maniscalco.

In mattinata l’imprenditore di origini molisane è stato accolto al Pastificio “La Molisana” da Giuseppe e Rossella Ferro.

Domani, martedì 25 giugno 2019, la famiglia Francalangia che ripartirà per gli Stati Uniti, ma Carlo ha promesso di tornare a Campodipietra per festeggiare San Michele Arcangelo il Patrono del Paese, il 12 agosto come fa ogni anno da oltre 30 anni.