Tragedia a Gambatesa: mamma di 38 anni muore nel sonno. Paese sotto shock

Tragedia a Gambatesa, dove una donna di 38 anni questa mattina, lunedì 24 giugno, è stata trovata morta nel letto.

Al suo fianco la figlia di soli due anni e mezzo che piangeva disperata, tanto da attirare l’attenzione della nonna accorsa immediatamente.

Una terribile e drammatica scoperta che ha gettato l’intero paese nello sconforto.

Il cuore della giovane mamma potrebbe aver smesso di battere, improvvisamente, nel corso della notte.

La donna, che lavorava a Roma, era venuta in Molise per assistere alla festa del Corpus Domini. Dal Molise, però, non è riuscita più a far rientro nella Capitale, dove l’attendeva il marito.