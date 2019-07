Il vice-ministro Lorenzo Fioramonti a Campobasso. Incontrerà il sindaco Gravina a Palazzo San Giorgio e il Rettore Brunese all’Unimol

Mercoledì 17 luglio, in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile intitolato “Da te solo a tutto il mondo”, Lorenzo Fioramonti, viceministro all’Istruzione, Università e Ricerca, sarà a Campobasso per partecipare nella serata dello stesso giorno, alle ore 21,30 al parco San Giovanni, all’incontro: “Lo sviluppo è libertà” con Marco Imperiale, direttore della Fondazione Con il Sud, e Nicola Corona, coordinatore progetti territoriali Legambiente onlus. L’incontro sarà moderato dal giornalista Filippo Massari e sarà introdotto dal vicepresidente di Legambiente Molise, Giorgio Arcolesse.

Nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio, alle ore 17, il viceministro Fioramonti incontrerà il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, in Comune e poi, accompagnato dallo stesso sindaco, si recherà in visita dal Magnifico Rettore dell’Università del Molise, Prof. Luca Brunese, alle ore 18, per poi andare alle ore 19 al Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi”.