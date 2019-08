Riccia, furto perpetrato in un bar annesso ad una stazione di servizio

Nelle prime ore del mattino di domenica 25 agosto 2019 i Carabinieri della Stazione di Riccia sono intervenuti presso una Stazione di servizio del territorio per un furto perpetrato all’interno del bar annesso.

I malviventi, poco prima, attraverso l’effrazione di una porta d’ingresso posteriore, erano entrati nel locale facendo azionare il sistema d’allarme ed avevano asportato alcuni pacchetti di sigarette di varie marche.

Durante il minuzioso sopralluogo svolto per ricercare tracce e cose pertinenti al reato i Carabinieri hanno rinvenuto e recuperato una parte della refurtiva abbandonata dai ladri durante la fuga che è stata restituita alla proprietaria, attenuando cosi, almeno in parte, il danno economico. Proseguono attivamente le indagini per individuare i responsabili del furto.