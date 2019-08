Calcio a 5 serie C, Santella e D’Elia approdano allo Sporting Campobasso

Lo scorso anno ha fatto le fortune della Fossaltese, oggi Stefano Santella è un nuovo calciatore dello Sporting Campobasso. Agli ordini di mister Giarrusso si aggrega un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Santella, classe 1990, è conosciuto da tutto il mondo del futsal regionale come ‘Il topo’, il suo ruolo universale lo rende una pedina preziosa per l’organico rossoblù, grazie anche alla sua esperienza maturata nei campionati di serie C e serie B. “Ho scelto il progetto Sporting Campobasso – spiega – per l’interesse mostrato nei miei confronti ma anche per il progetto che, personalmente parlando, mi affascina. Non si può dir di no ad una società lungimirante come lo Sporting. Obiettivi ne ho più di uno. Il primo è sicuramente divertirmi. Poi mi piacerebbe esser ricordato da queste parti in modo positivo”. Parole chiare anche per gli obiettivi stagionali. “Sicuramente – afferma Santella – l’obiettivo è quello di vincere il campionato. Non dobbiamo porci limiti”.

Intanto la società ufficializza anche l’acquisto del pivot Giorgio D’Elia. Classe 1996 lo scorso anno ha vestito la maglia del Castelpagano e oggi è pronto ad affrontare il campionato di serie C con lo Sporting Campobasso. Anche per lui nessuna esitazione a sposare il progetto del presidente Ruccolo.

“Senza alcun dubbio – le sue parole – a convincermi sono state le ambizioni del club e la loro massima serietà nel portare avanti questo progetto. Spero di fare bene questa stagione e di togliermi tante soddisfazioni. Siamo un gruppo affiatato e con voglia di vincere. Cercheremo di fare bene e puntare in alto”.