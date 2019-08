Calcio a 5 serie C, il portiere Antonio Madonna allo Sporting Campobasso

Un pezzo da novanta si accasa allo Sporting Campobasso. Il portiere Antonio Madonna è pronto ad indossare i guantoni e a difendere i pali della squadra di mister Giarrusso nel prossimo campionato di serie C1 di futsal.

“Mi è bastata una chiacchierata con Francesco Pietrunti per accettare e mettermi a disposizione della squadra e del mister”, le sue prime parole a margine dell’accordo. Un elemento di assoluto valore che vanta ben 11 campionati di serie C, 3 stagioni in serie B e un campionato in serie A con la maglia del Cus Molise. Lo scorso anno è stato tra i protagonisti in serie B nella scalata che ha visto il Cln Cus Molise approdare in serie A2. Ricca la sua collezione di successi che lo hanno visto alzare al cielo anche 2 Coppe Italia, un campionato di serie C2 e il trofeo di miglior giocatore molisano 2009/2010.

“Mi aspetto una stagione di vertice – spiega Madonna – escluso il sottoscritto siamo una squadra molto giovane ma possiamo puntare a fare qualcosa di importante sia in coppa che in campionato. Lo stimolo più grande sarà quello di riuscire a portare questa società in un campionato nazionale e mantenere la porta meno battuta del giorno”.

Tecnica, esperienza e grande senso di responsabilità tra le sue doti indiscusse, proprio per questo la società del presidente Ruccolo ha deciso di affidargli la fascia di capitano. “Una responsabilità che prendo ben volentieri – commento Madonna – è uno stimolo per essere un esempio per i ragazzi più giovani. Penso che certi valori, al di là della fascia da capitano, bisogna rappresentarli sia dentro lo spogliatoio che fuori”.