Campobasso: sport, sociale e cultura nel fine settimana di ‘Eventi in città’

Con un fine settimana dedicato al sociale, allo sport e alla cultura si è concluso il secondo fine settimana di Eventi in città del mese di ottobre 2019, il calendario degli appuntamenti cittadini stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso.

I giorni di giovedì, venerdì e sabato sono stati pieni di attività di vario genere rientranti nel progetto presentato da Conad con il patrocinio del Comune di Campobasso e denominato Il Grande Viaggio Insieme.

Dopo il concerto al Savoia del venerdì sera, il Maestro Vessicchio e i Solisti del Sesto Armonico, il sabato mattina il Maestro ha bissato in un ambiente totalmente diverso ma che ha regalato emozioni proprio per questo altrettanto forti. Infatti, con l’appuntamento Cambia Musica in Città! il maestro Vessicchio e i Solisti del Sesto Armonico si sono esibiti presso la casa di riposo Don Carlo Pistilli per offrire agli anziani un momento di gioiosa convivialità e tanti sorrisi.

Altrettanto bella e coinvolgente è stata la mattinata trascorsa dai bambini e bambine di alcune scuole elementari della città che hanno aderito all’iniziativa Conad sempre proposta nell’ambito del Grande Viaggio Insieme.

“Con la collaborazione della Uisp di Campobasso e con il supporto di tante maestre si è riusciti a dare vita e colore alla nostra piazza principale attraverso una serie di attività sportive in cui tutti si sono potuti cimentare liberamente – ha dichiarato soddisfatta l’assessore alla Cultura, Paola Felice – Sport, gioco, divertimento ma anche sensibilizzazione con l’Albero dei valori”.

Per tutti i partecipanti c’è poi stato un regalo graditissimo: una bellissima borraccia da riempire alla fontanella, perché se vogliamo un mondo #plasticfree non possiamo che partire dalle nuove generazioni.