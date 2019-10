Pensionamento del questore Caggegi, Toma: “Grazie per il prezioso lavoro svolto”

Questa mattina, 21 ottobre 2019, il questore Mario Caggegi, che lascia la Questura di Campobasso e il servizio in Polizia per il collocamento a riposo, si è recato a Palazzo Vitale per un saluto istituzionale al presidente della Regione Molise, Donato Toma.

Una lunghissima carriera, quella del questore Caggegi, costellata da successi, come ha ricordato il presidente Toma, ma anche contraddistinta da riconosciute qualità umane, quali garbo, eleganza, umiltà, pacatezza. Requisiti che, unitamente alla sagacia e all’autorevolezza che hanno segnato il suo operato, sono state trasfuse nella quotidianità della professione, creando nella Questura di Campobasso condizioni di efficienza e funzionalità.

Il clima di collaborazione instaurato, la sinergia interistituzionale fra i diversi apparati dello Stato, il coinvolgimento delle forze sane del territorio, gli eccellenti risultati raggiunti in tema di prevenzione e repressione dei crimini hanno consentito alla Polizia della Questura di Campobasso di essere sicuramente più vicina alle istanze dei cittadini.

Di tutto ciò, Toma ha ringraziato il questore, formulando a Caggegi i più affettuosi e sinceri auguri per un sereno pensionamento.