‘Lotta alla violenza sulle donne e all’abuso sui minori’, il Lions Club Campobasso al Liceo Scientifico ‘Romita’

Il Lions Club Campobasso, nell’ambito del Service Lions “Lotta alla violenza sulle donne e all’abuso sui minori”, il 25 novembre 2019 alle ore 11 al Liceo Scientifico ‘A. Romita’ di Campobasso, realizzerà l’incontro Lezioni di Rispetto.

L’iniziativa, dedicata ai Giovani, prevede la proiezione del Video dello Spettacolo Teatrale “Ti Amo da Morirne” dell’attrice Mena Vasellino e il successivo dibattito-confronto tra professionisti soci del Lions Club Campobasso impegnati nel settore, rappresentanti delle Forze dell’Ordine e studenti.

Il Service del Lions Club Campobasso segue quello già realizzato lo scorso anno presso la Questura di Campobasso con la realizzazione della Sala di Ascolto dedicata al Fondatore del Lions Club International Melvin Jones, per inaugurare la quale venne il Capo della Polizia di Stato Dr. Franco Gabrielli che, alla presenza del Questore di Campobasso, del Vescovo di Campobasso Mons. Giancarlo Maria Bregantini, delle Autorità civili e militari, diede vita ad una Cerimonia molto emozionante.

Diversi Soci del Lions Club Campobasso sono impegnati su questa specifica tematica, in particolare spiccano tra loro gli Avvocati Elena De Oto, Maria Calabrese e Mariateresa D’Amico, che, con il loro impegno nelle rispettive componenti istituzionali raddoppiano l’impegno e la sensibilità verso questa problematica e le iniziative intraprese sono diverse.

Infatti, su istanza della Socia e Avvocato impegnata in questa tematica, Maria Calabrese, ha finanziato un cortometraggio sulla violenza di genere dal titolo “Lilium” realizzato nella location di Casacalenda con attori professionisti e persone del posto da un regista di origine molisana, Antonio De Gregorio. La presentazione di questo lavoro sarà svolta nel 2020 e sarà l’occasione per dare vita ad un ulteriore Service.

Tornando a questo specifico incontro, “Lezioni di Rispetto”, rientrante nel service Lions “Lotta alla violenza sulle donne e all’abuso sui minori”, è nato dall’impegno e dal confronto tra i Soci del Lions Club Campobasso Antonella Presutti, Stefano Maggiani e Elena De Oto, coordinatrice dell’attività che ha creato il format dell’iniziativa, e che l’hanno strutturata con la Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico A. Romita, Prof.ssa Anna Gloria Carlini.

Il Lions Club Campobasso ha deciso di continuare ad investire le proprie energie per la propria Comunità e per il Lionismo in ogni luogo del Mondo dove ce ne sarà bisogno al fine di affrontare i problemi della Società e di lenire i dolori di chi soffre, sopratutto, in questo particolare momento di crisi economica, sociale e valoriale.