A Palazzo San Giorgio l’avviso pubblico per la nomina del Nucleo Indipendente di Valutazione

Il Comune di Campobasso intende procedere alla nomina di due soggetti cui affidare l’incarico di membro del Nucleo Indipendente di Valutazione, per un periodo di due anni, eventualmente rinnovabile sino alla scadenza del mandato del sindaco e, comunque, fino alla nomina del nuovo Nucleo. A questo scopo, con la Delibera di Giunta pubblicata il 22 novembre, si è dato il via all’iter per raccogliere, tramite avviso pubblico, le candidature.

I requisiti che devono essere in possesso dei candidati che risponderanno all’avviso sono: il possesso del diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi nelle materie economiche e giuridiche; le buone e comprovate conoscenze informatiche, anche avanzate; la qualificata e comprovata esperienza professionale, acquisita anche presso aziende private, in posizione di responsabilità nel comparto del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati e la qualificata e comprovata conoscenza delle tecniche di progettazione e realizzazione di sistemi di valutazione e controllo dei risultati.

Tra le competenze del Nucleo Indipendente di Valutazione che oltre ai due membri esterni sarà composto da un membro interno all’amministrazione, vi è, giova ricordarlo, la misurazione e valutazione della performance organizzativa e il supporto alle funzioni decisionali della Giunta Comunale nella graduazione di responsabilità e posizioni dirigenziali e dei funzionari.

“Le funzioni che il Nucleo Indipendente di Valutazione sarà chiamato ad esplicare permetteranno all’amministrazione di avere un quadro sempre aggiornato sul funzionamento della macchina amministrativa verificando, tra l’altro, la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei Dirigenti – ha dichiarato il sindaco Gravina presentando la delibera – Inoltre, si avverte in modo sempre più forte, la necessità di una riforma del sistema delle valutazioni delle performance apicali nella pubblica amministrazione e su questa tematica si confida nel ruolo e nell’operato del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone. Al ministro Dadone, che ho avuto la possibilità di incontrare a Roma nelle ultime settimane, è richiesto un intervento coraggioso in tal senso”.

Tornando alle specifiche della delibera di giunta sul NIV, il sindaco ha poi aggiunto: ”Esiste una ragione di economicità dell’azione amministrativa e di ordine finanziario-contabile per limitare il ricorso a soli due componenti oltre quello interno che sarà affidato al Segretario Generale – ha specificato Gravina – infatti, sul bilancio pluriennale 2019-2021, è prevista la copertura per soltanto due componenti del nucleo. Con la Delibera di Giunta abbiamo modificato l’art. 10 del regolamento sul funzionamento del Nucleo Indipendente di Valutazione, sostituendo la parte relativa all’importo del compenso “€. 13.500” con “€. 12.000” onnicomprensivo annuo per ciascun componente esterno”.