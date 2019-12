“L’urgenza dell’oggi: riscoprire il valore della politica”, a Larino l’intervento di Rosy Bindi

“L’urgenza dell’oggi: riscoprire il valore della Politica” è il tema al centro della conferenza organizzata dal Centro Sociale “Il Melograno” in programma giovedì 5 dicembre 2019 alle 17 nella sala della comunità, in Largo Pretorio, a Larino. Ospite dell’evento sarà l’on. Rosy Bindi.

La sua lunga esperienza politica comprende l’incarico di ministro della sanità dal 1996 al 2000 e quello di ministro per le Politiche per la famiglia dal 2006 al 2008; i ruoli di vicepresidente della Camera dei deputati dal 2008 al 2013, presidente del Partito Democratico dal 2009 al 2013 e presidente della Commissione parlamentare antimafia dal 2013 al 2018.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di animare il dibattito su temi di attualità e di favorire il confronto sul territorio in un contesto nazionale e segnato più da scontri, divisioni e accuse che da una sana dialettica politica che, se accolta, può rilanciare il nostro Paese stimolando idee e progettualità che superino appartenenze, circuiti chiusi e dinamiche comunicative che non favoriscono la partecipazione e il coinvolgimento, in particolare delle nuove generazioni. L’idea di invitare una personalità come Rosy Bindi accompagna questo desiderio, rinnovando un impegno condiviso per favorire buone pratiche di ascolto, condivisione e nuove prospettive.