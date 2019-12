“La società tra professionisti: disciplina giuridica e regime fiscale”, convegno a Campobasso

“La società tra professionisti: disciplina giuridica e regime fiscale”: è il titolo del convegno organizzato da Confprofessioni Molise, che si terrà lunedì 2 dicembre 2019.

Appuntamento alle ore 16 alla Sala Convegni del Centrum Palace di Campobasso.

Interverranno il notaio Massimo Ricciardi, che si soffermerà sulla Legge 183/2011, ed il presidente di Confprofessioni Lazio, il commercialista Andrea Deli, che parlerà di profili fiscali delle società di professionisti.

“Una tematica decisamente attuale – ha ribadito il presidente di Confprofessioni Molise, Riccardo Ricciardi – In un periodo di crisi economica, come quello che stiamo vivendo, è sempre più frequente che professionisti decidano di costituire, unendo competenze ed intraprendenza, società per l’esercizio di più attività”.