‘In bella copia’, in uscita il primo singolo di Angela Mignogna

Una voce dolce e suadente, tanta tenacia e determinazione: queste le caratteristiche della giovane cantante riccese Angela Mignogna, classe 1999, che a soli 20 anni, ha già avuto modo di dimostrare le sue capacità artistiche. Lo scorso ottobre, infatti, la giovane artista ha partecipato ad Area Sanremo, esperienza altamente formativa sia da un punto di vista didattico che umano portando come inedito il brano “In bella copia”, in uscita oggi, alle ore 14:00 su Youtube e dalle ore 00:00 su tutti i principali canali streaming.

Il brano “In bella copia”, scritto ed arrangiato dal cantante molisano Antonello Carozza nella Queens Academy di Isernia, racconta di un amore perduto che viene ripercorso dalla protagonista attraverso il ricordo, trasformandosi in una esperienza di maturazione e crescita; un invito a fare tesoro di tutto ciò che si vive, cercando di rimettere sempre in bella copia gli errori fatti nel passato come insegnamento per il futuro.

Bellissima e piena di talento, Angela inizia ad appassionarsi al canto sin da piccola dimostrando inizialmente il suo grande talento attraverso la partecipazione alla tradizionale Rassegna canora che ogni anno, in agosto, si tiene a Riccia, due volte in qualità di cantante e una volta in qualità di corista. Successivamente inizia a studiare canto presso l’Accademia musicale Viganó di Michela Lupo nella quale segue un percorso molto significativo: è, infatti, in questi anni che Angela arricchisce la sua esperienza prendendo parte a spettacoli teatrali presso il Teatro Massimo di Benevento, il primo intitolato “Rewind”, il secondo intitolato “Svitate in abito da suora” ed il terzo intitolato “The magical night in Chicago”.

Nel 2016 partecipa al concorso nazionale Fuoriclasse classificandosi tra i finalisti e durante l’ultima fase svoltasi a Tortoreto Lido frequenta lezioni con artisti del calibro di Grazia Di Michele, Francesco Cicchella, Luca Pitteri, Gabriella Scalise e Fabrizio Palma. Nel 2018 prende, inoltre, parte alle selezioni di Amici di Maria De Filippi.

Insomma, una giovane artista che con tenacia e passione cerca di farsi strada nel panorama musicale odierno, cercando di realizzare i propri sogni avendo come unica costante il grande amore per la musica.