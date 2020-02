Sanremo 2020, il ‘discusso’ Achille Lauro è figlio del giudice Nicola De Marinis, ex docente Unimol

Le distanze tra il Molise e il 70° Festival di Sanremo sono sempre più corte. Il collegamento con la ventesima regione questa volta riguarda uno degli artisti saliti sul palco dell’Ariston tra i big con la canzone “Me ne frego”.

Achille Lauro (che ha fatto discutere per i suoi travestimenti) all’anagrafe è, infatti, Lauro De Marinis, figlio del Consigliere addetto alla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, Nicola De Marinis, ex docente Unimol. Il padre del rapper all’Ateneo molisano è stato per diversi anni titolare della cattedra di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Economia.

A 14 anni, però, Achille Lauro avrebbe fatto la scelta di andare da vivere da solo col fratello Federico, noto produttore musicale, nonché un DJ di successo. Dal pubblico è conosciuto come Fet, e ha fondato, assieme a Valerio Vale Rossi, l’etichetta discografica Audio Elite. E proprio il fratello lo avrebbe fatto avvicinare al rap.