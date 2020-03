Codiv-19, il SARAP ringrazia il personale sanitario molisano

“I poliziotti penitenziari molisani quelli che quotidianamente lottano in prima linea chiedono al SARAP il Sindacato Autonomo Ruolo Agenti Penitenziaria di comunicare il loro ringraziamento a tutti gli operatori sanitari impegnati in questi giorni a combattere il Covid-19”. A scriverlo, in una nota, è il segretario generale del SARAP, Roberto Mattarocchia.

“Il SARAP – prosegue la nota – si unisce all’egregio gesto del Questore della Polizia Di Stato di Campobasso che ieri insieme alle altre forze di Polizia hanno messo in atto recandosi sul piazzale dell’ Ospedale Cardarelli a rendere omaggio e rafforzando lo sforzo enorme di tutti gli operatori del sistema sanitario molisano,noi della Polizia Penitenziaria non conoscendo il motivo dell’ esclusione,ci uniamo al riconoscimento fatto ieri a tutti gli operatori sanitari e a coloro che lavorano negli istituti penitenziari”.