A Campobasso riprende l’attività dei mercati

Dal 1° giugno, lunedì e mercoledì mattina riapriranno a Campobasso i mercati cittadini. Una ripartenza subordinata, però, alla verifica del rispetto delle prescrizioni. La riapertura è una sorta di sperimentazione in un periodo di perdurante emergenza sanitaria.

“Vorrei ringraziare l’assessore del Comune di Campobasso, Paola Felice – spiega il presidente della Confesercenti Provinciale di Campobasso, Pasquale Oriente – che ha accolto l’appello dei commercianti. Siamo tutti ben consapevoli della difficoltà del momento; molte le famiglie che purtroppo devono fare quotidianamente i conti su cosa portare in tavolo per far quadrare il bilancio familiare. Gli ambulanti hanno risentito molto – continua Oriente – del blocco delle attività commerciali. In questi mesi, la presidente di Anva, Anna Valente si è confrontata con l’assessore comunale Felice e il dirigente De Marco e insieme stanno studiando la migliore strategia da attuare per un ritorno alla normalità seppur condizionata dal rispetto rigoroso delle norme decretate nel DPCM e dalle ordinanza regionali e comunali. Sono state – conclude Oriente – stilate anche le linee guida divulgate ai commercianti e ci auspichiamo che l’utenza rispetterà le norme del distanziamento sociale e dell’uso consapevole e responsabile di tutti i dispositivi da indossare”.