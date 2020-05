Riapertura dei mercati a Campobasso, Terranova (ANA): “Il Comune ha recepito le nostre indicazioni”

“Dopo alcuni giorni di confronto è stata emessa l’ordinanza di riapertura dei mercati a Campobasso – ad annunciarlo è il Presidente della Delegazione molisana dell’Associazione Nazionale Ambulanti, Elvio Terranova – L’assessore Paola Felice, coadiuvata dal suo staff, dopo un’attenta valutazione, ha recepito quanto da noi proposto fin dall’inizio, che in ragione dell’esigua utenza nei nostri mercati sono sufficienti le misure di protezione adottate in corrispondenza dei singoli banchi. Ovviamente gli operatori sono stati redarguiti che in caso di mancato rispetto delle normative saranno sanzionati pesantemente. Dopo i primi giorni di apertura di prova, per correggere eventuali anomalie, gli operatori sperano in un ritorno della clientela all’uso del mercato. Intanto ringraziamo l’assessore e il suo staff per l’impegno profuso, e ci auguriamo che anche altre amministrazioni, riottose alla riapertura svincolata da limiti eccessivi, procedano sulla stessa strada”.