Lions Club Campobasso, passaggio del Martelletto tra Aldo Reale e Stefano Maggiani

Si è svolta, nella Sala Ricevimenti del Centrum Palace di Campobasso, la rituale Cerimonia del Passaggio del Martelletto del Lions Club Campobasso.

Il Lions Club Campobasso, fondato nel 1958 da Giuseppe Graziani, Domenico Franchella, Mario D’Onofrio, Carlo Palange, Raffaele Vallillo, Angelo Carboni e Amedeo Caruso, primo Presidente, nella serata di ieri ha visto il Past President Aldo Reale consegnare il martelletto del Club al Presidente in coming eletto dall’Assemblea dei Soci, Stefano Maggiani, che si è insediato unitamente al nuovo Consiglio Direttivo.

Stefano Maggiani, avvocato 46enne campobassano, è stato chiamato a ricoprire l’incarico di Presidente e G.A.T. per la seconda volta, infatti, fu già eletto per gli a.s. 2012/2013 e 2013/2014, il Consiglio Direttivo eletto insieme a lui è così composto: Past President Aldo Reale (Presidente Comitato Premio Ada Trombetta), Vice Presidente Eugenio Astore (Pres. Comitato Marketing e Comunicazione), Segretario Alberto Settembrini, Tesoriere Rosaria Trotta, Cerimoniere Raffaella Petti (Pres. Comitato Concorso Internazionale Lions “Un Poster per la Pace” e Resp.le Relazioni Istituzionali), Censore Maria Teresa D’Amico, Presidente del Comitato Soci e G.M.T. Francesco Ferrauto, Presidente del Comitato Service e G.S.T. Alfredo Potito, Coord. LCIF Elena De Oto (Pres. Del Comitato Progetto Martina e del Service Lotta alla Violenza sulle Donne e all’abuso sui minori), Coord. GLT Pierantonio Colozza, Addetto Stampa è il giornalista Giuseppe Formato.

La Cerimonia, svoltasi nel rispetto delle normative vigenti ed officiata dal Cerimoniere Raffaella Petti, è stata molto emozionante ed ha visto la partecipazione della Past Presidente di Zona Mariangela Martella, della Presidente di Zona in coming Ester Tanasso, in rappresentanza del Governatore del Distretto Lions 108 A Italy, Francesca Romana Vagnoni, che ha voluto porgere il Suo saluto al Lions Club Campobasso ed in particolare al Decano dei Lions del Distretto 108 A, Peppe Ruffo, a cui è stato consegnata una benemerenza per i suoi 41 anni di Grande Lions, per il suo contributo fondamentale alla redazione dell’archivio storico e fotografico del Distretto Lions 108 A, per aver formato con passione i Lions campobassani e per aver profuso con amore le sue energie per gli altri, sempre con a fianco la Signora Anna.

La Cerimonia ha visto quindi ricordare che il I° Congresso Distrettuale del neonato Distretto Lions 108 A si svolse a Campobasso presso il Teatro Savoia nel maggio del 1997 con la partecipazione di oltre 400 Lions; un altro momento importante è stato quello del ricordo dei Soci scomparsi, tra i quali il Past Governatore Eolo Ruta e il Socio Roberto Fagnano prematuramente scomparso quest’anno, la tradizione del legame tra il passato, il presente ed il futuro del Lions Club Campobasso restano un segno distintivo ed irrinunciabile, il Leone che guarda al passato e quello che guarda al futuro procedono sempre insieme.

La serata ha visto anche la sempre emozionante cerimonia d’ingresso di due nuovi Soci, il Dr. Vittorio Grimani, Medico anestesista, e il Dr. Angelo Di Lullo, Funzionario della Prefettura di Campobasso, entrambi impegnati da anni come Volontari della Protezione Civile con l’AVIS Campobasso.

Un altro bellissimo momento, motivo d’orgoglio per il Lions Club Campobasso, è stato quello che ha visto la presentazione del neo eletto Presidente del Distretto Leo 108 A, Gianmarco Iulietto del Leo Club Campobasso, ciò avviene proprio nell’anno della presidenza del Lion Stefano Maggiani che era Presidente del Lions Club Campobasso in quel 5 giugno 2013 che vide la nascita del Leo Club Campobasso, da allora, i Leo campobassani si sono fatti onore e già nell’a.s. 2015/2016 hanno visto l’elezione di un loro Presidente Distrettuale con Valerio Palange. Al tavolo Presidenziale, insieme al Presidente Distrettuale Gianmarco Iulietto è stato presente il Presidente del Leo Club Campobasso, Alessandro Setaro.

Il momento clou della Cerimonia, il Passaggio del Martelletto, è stato emozionante ed ha visto il ringraziamento ai Soci del Past President, Aldo Reale, che ha ricordato rapidamente i Service realizzati nel suo mandato, quindi, insieme a lui c’è stato il saluto ed il ringraziamento della Past Presidente di Zona, Mariangela Martella; il Presidente del Lions Club Campobasso Stefano Maggiani e la Presidente della Zona B, Ester Tanasso, quindi, si sono presentati ai soci ed hanno annunciato un anno di Servizio e di Amicizia Lionistica insieme.

Fuori programma concesso al Segretario uscente Alfredo Potito che, commosso, ha voluto portare il suo ringraziamento ai Soci e agli Amici Lions del Distretto 108 A Italy.

I Presidenti Stefano Maggiani e Ester Tanasso hanno quindi voluto iniziare insieme l’anno sociale 2020/2021 proponendo ai Soci presenti una piccola donazione per il Service Distrettuale di Wolisso.

La Cerimonia è stata conclusa dal rituale tocco di campana del Presidente.

Ai Lions, ai Leo, alla nostra Comunità, all’Italia e al Mondo intero che sono chiamati ad affrontare sfide epocali il migliore augurio con l’imperativo di vincerle insieme.