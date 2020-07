In Molise nasce SOS Impresa: la presentazione a Campobasso con il presidente nazionale Luigi Cuomo

Su iniziativa della Confesercenti è stata costituita a Campobasso, l’Associazione “SOS IMPRESA, rete per la legalità di Campobasso ed Isernia”. L’associazione, ha la propria sede legale nel Comune di Campobasso all’indirizzo Via Federico Ciccaglione, al civico 22.

L’associazione, che ha già eletto gli organismi dirigenti, verrà presentata lunedì 27 luglio 2020 a Campobasso, alle ore 10,30, nella sede della Confesercenti di via Ciccaglione numero 22. Sarà presente e risponderà e risponderà alle domande dei giornalisti, Luigi Cuomo, Presidente Nazionale SOS Impresa Rete per la Legalità della Confesercenti Nazionale, sarà presente il Procuratore Nicola D’Angelo, Presidente Regionale della Commissione antiracket Vittorio Nola, Sottosegretario della Giunta Regionale Roberto Di Baggio, Dino Campolieti Cia, Massimo Trivisonno URA, Amedeo Antonucci Dirigente Colonello Guardia di Finanza, altri rappresentanti delle forze dell’ordine.

Lo scopo dell’Associazione è quello di promuovere, organizzare e realizzare iniziative per l’affermazione della legalità e per prevenire e contrastare il racket delle estorsioni, l’usura e la corruzione; prestare assistenza alle vittime di tutti i reati commessi dal crimine, organizzato e non, che comprimano la libertà di iniziativa economica.

L’Associazione SOS IMPRESA nasce in un momento di grave crisi economica e di particolare difficoltà per le imprese commerciali, artigianali e agricole e agirà per difendere e rappresentare gli interessi dei soggetti aventi diritto ai benefici della legislazione antiracket, antiusura ed anticorruzione.

L’Associazione intende anche promuovere, coordinare e gestire attività di studio, di formazione, di progettazione, di informazione e di ricerca sui fenomeni relativi alle tematiche della lotta alla criminalità con particolare riferimento a quelli estorsivi, usurai e di corruzione nella pubblica amministrazione, anche in collaborazione con Enti, Università, Istituti di ricerca e singoli studiosi.

“SOS IMPRESA rete per la legalità di Campobasso ed Isernia” che ha rapporti e agisce nell’ambito della RETE NAZIONALE di SOS IMPRESA, non vuole sostituirsi ai presidi istituzionali rappresentati dalle forze dell’ordine che nell’ambito dei valori indicati dalla Carta costituzionale già operano sul territorio, ma intende operare, così come previsto dal proprio Statuto, per fornire strumenti di vicinanza, competenze professionali e assistenza, a tutti i soggetti che, specie in momenti di difficoltà, potrebbero finire nell’orbita di personaggi senza scrupoli singoli o associati.

SOS IMPRESA, ha tra i soci fondatore commercianti, professionisti ed esperti che hanno maturato conoscenze specifiche durante la loro esperienza lavorativa, è già impegnata ad allargare l’Associazione ad organizzazioni professionali del mondo agricolo e dell’artigianato, a singoli imprenditori e a relazionarsi con altre associazioni analoghe che già operano in regione per l’affermazione della legalità per contrastare il racket, l’usura e la corruzione nella pubblica amministrazione.