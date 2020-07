L’AVIS Campobasso invita a donare il sangue

Prosegue una costante e leggera ripresa nella raccolta dei globuli rossi, ma il segno rimane negativo anche per quanto riguarda il mese di giugno. Lo confermano i dati sul monitoraggio pubblicati dal Centro nazionale sangue che, seppur lievemente migliori rispetto a maggio (-29,2%) e aprile (-36,4%), fissano la raccolta del mese scorso a -23,5% su scala nazionale.

“Diamo questa notizia – scrive l’AVIS Campobasso – affinché i nostri donatori possano essere incentivati alla donazione specialmente in questo momento particolare, dove spesso si verifica un accentuarsi di incidenti stradali e l’aumento esponenziale dei visitatori e villeggianti che quest’anno sembrano preferire la nostra regione – si legge nella nota stampa – I donatori hanno sempre risposto in maniera adeguata ai nostri appelli e anche questa volta siamo sicuri sarà così. Teniamo a ricordare che per effettuare la donazione, è assolutamente indispensabile prenotare al nostro numero di cellulare che è 3331994149. Augurando a tutti una felice e tranquilla estate via salutiamo con questa frase, “Basta davvero poco per ridare la speranza a chi ne ha davvero bisogno”.