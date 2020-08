Sabato 22 agosto 2020 il Campobasso svolgerà un allenamento congiunto con Il Delfino Flacco Porto Pescara, squadra che parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza abruzzese.

L’appuntamento per le due squadre è fissato per le ore 17 allo Stadio Angeli di Palena, in provincia di Chieti, sede del ritiro della squadra rossoblù.

La sessione di allenamento si svolgerà a porte chiuse.