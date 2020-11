“Abilitare altri laboratori ad analizzare i tamponi”. Gravina sollecita l’amministrazione

Il sindaco Gravina sollecita l’amministrazione perché si velocizzi il processo per abilitare altri laboratori ad analizzare i tamponi Covid. La situazione dei contagi è equilibrata fra i centri più popolati del Molise, lo si evince dall’ultimo bollettino ASREM, diffuso ieri sera. Il sindaco precisa però che l’attenzione dei cittadini deve rimanere alta perché i dati possono cambiare rapidamente. D’altro canto è indispensabile agire sull’individuazione rapida delle catene epidemiologiche, una problematica che secondo Gravina non è più rinviabile e si può risolvere potenziando il servizio, perché agli operatori addetti a tali mansioni stiamo già chiedendo moltissimo.

“È senza dubbio importante l’apporto che il drive trough allestito nella zona di Selva Piana, che abbiamo messo a disposizione, dall’Arma dei Carabinieri insieme alla Protezione Civile ed all’ASREM riuscirà a dare nel velocizzare le procedure di individuazione dei soggetti positivi – ha precisato Gravina – e non sfugge a nessuno l’impatto che avrà anche nell’alleggerire il lavoro per il Cardarelli, ma va data un’ulteriore spinta proprio su questo tema.” Anche sabato scorso, nella riunione dei sindaci con i vertici di Regione e ASREM, Gravina ha ribadito la necessità di essere più celeri nell’individuazione delle catene epidemiologiche e nel poter procedere all’effettuazione di un maggior numero di tamponi. Per fare questo, secondo il sinadco, va data la possibilità di effettuare questi tamponi anche ad altri laboratori oltre a quello dell’ASREM.

Anche nelle scuole la situazione risulta essere sotto controllo. Il sindaco rassicura i cittadini spiegando che viene costantemente aggiornato dall’Azienda sanitaria e che i dati non evidenziano un’emergenza sanitaria in atto negli istituti scolastici. Questa settimana sono rientrate in presenza, fra l’altro, diverse classi all’Istituto Montini, così come alla Jovine. Gravina ha dichiarato che i dirigenti scolastici stanno procedendo con immediatezza nel predisporre la didattica a distanza, quando necessario.

Carola Pulvirenti