Bagno di Capodanno, il 1° gennaio appuntamento a Termoli sul lungomare Nord

Si tratta ormai di una tradizione consolidata che anche a Termoli, da quindici anni a questa parte, porta in spiaggia il primo gennaio diverse persone per il classico tuffo di Capodanno.

Una iniziativa che nel 2009 partì quasi per gioco grazie all’idea di due amici. Proprio in quell’anno Pasqualino Di Vito e Nicola Catenaro decisero di incontrarsi in spiaggia per un tuffo celebrativo nel primo giorno dell’anno. A volte sfidando anche il maltempo ma sempre rigorosamente in costume tuffandosi per pochi istanti nelle gelide acque dell’Adriatico per salutare il nuovo anno. Da allora e con il passare degli anni, l’iniziativa coinvolse sempre più termolesi tanto da farli avvicinare e condividere questa iniziativa diventata ormai un classico appuntamento delle festività natalizie a Termoli.

Da quest’anno ci sarà anche l’amministrazione comunale che tramite l’assessorato alla Cultura e Turismo ha deciso di patrocinare l’evento. Dunque, appuntamento a partire dalle ore 11 del primo gennaio sul lungomare nord Cristoforo Colombo nel tratto di spiaggia compreso tra gli stabilimenti balneari Stella Marina e La Lampara.

Alle ore 12 tutti in acqua per il tuffo celebrativo che farà da cornice e darà il benvenuto al 2025. Si ringrazia la Croce Rossa che parteciperà all’iniziativa con i propri volontari e con una ambulanza che sarà messa a disposizione per garantire che la manifestazione si svolga in totale sicurezza.