Basket in carrozzina serie B, l’ASD Fly Sport Molise cede al Don Orione Roma

Ultima di campionato nella serie B, girone C, per la Fly Sport Molise che, al Palasabetta di Termoli, ha ceduto al Don Orione Roma. 35-43 il risultato finale di una gara che si è giocata punto a punto fino al terzo quarto.

Una squadra in qualche modo rimaneggiata, che sabato, 16 marzo 2019, ha subito l’assenza di atleti di punta, ma che tutto sommato ha dato il meglio sul parquet casalingo. La prestazione dei cestisti molisani ha evidenziato, ancora una volta, grinta e determinazione che purtroppo non sono bastate a strappare la vittoria ai laziali.

In ogni caso l’obiettivo resta quello di lavorare su una squadra più competitiva e banco di prova, in vista del prossimo campionato, saranno le manifestazioni estive. Servirà poi trovare uno sponsor che supporti l’intero team in un percorso di impegno costante e dedizione.