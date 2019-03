Giornata mondiale dell’Acqua, un incontro – dialogo all’Istituto Biotecnologico Pertini di Campobasso

“Acqua per tutti e cambiamenti climatici” pone l’attenzione sui ragazzi, cittadini del domani, e sulla loro sensibilità verso l’importanza dell’acqua come bene prezioso da tutelare e dell’impatto che i cambiamenti climatici hanno sulla disponibilità della risorsa idrica.

I veri protagonisti sono i ragazzi della scuola, infatti, per l’occasione sono previste attività seminariali peer to peer organizzate da una classe del quinto anno dell’indirizzo “Biotecnologie Ambientali” dell’IIS Pertini. I ragazzi della 5 E hanno partecipato, durante il loro percorso di studi, a diversi eventi di sensibilizzazione in materia di sostenibilità ambientale con particolare riferimento alla risorsa idrica, quali:

– #WaterHack – Primo hackathon della scuola italiana sul tema dell’acqua svoltosi nell’ambito di “Rules of Water, Rules for life – First International Forum” (Milano 2017);

– #Hack2030 – Primo hackathon della scuola Italiana sull’Agenda 2030 ONU sullo Sviluppo Sostenibile nell’ambito di #FuturaBologna – Festa nazionale del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) della Scuola Italiana (Bologna 2018);

– World Water Assessment Programme (W.W.A.P) – Unesco nell’ambito della tappa di avvicinamento della Scuola Italiana all’ottavo Forum internazionale sull’Acqua di Brasilia (Perugia 2018).

Sulla scorta delle loro esperienze presentano, in modo snello e vivace, attraverso una serie di brevi interventi e con l’ausilio di video divulgativi e narrativi, le loro attività svolte e le conoscenze acquisite agli studenti delle classi seconde.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare questi ultimi e far crescere in loro la consapevolezza della disponibilità limitata delle risorse idriche, facendo riferimento ai percorsi adottati o da adottare dai diversi Paesi, e in particolare dall’Italia, in merito al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.