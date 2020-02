Bocce, a Oratino va ad Aldo Carota, Luigi e Amedeo Morlacchetti il 2° Trofeo ‘Michele Di Tullio’

Luigi Morlacchetti, Amedeo Morlacchetti e Aldo Carota della Madonna delle Grazie di Termoli si aggiudicano il 2° Trofeo ‘Michele Di Tullio’, gara di bocce, a carattere regionale, specialità terna, organizzata dalla società La Rocca Oratino. Davvero un record di iscritti per la kermesse, a cui hanno preso parte 70 formazioni per un totale di 210 atleti al via.

Il trio termolese ha superato, in finalissima, la terna della società San Giovanni Airola, composta da Giuseppe Bernardo, Francesco Ciambriello e Antonio Di Cuozzo. Terza posizione per Stanislao Trippaldella, Michele Stravino e Francesco Nuzzo del club Maddalena di San Nicola La Strada. Quarta piazza per Eugenio Ricciardone, Clemente Di Bartolomeo e Settimio Di Carlo della Frosolonese.

A vincere il proprio girone anche Corrado Puzo – Maurizio Iacobucci – Rocco Gabriele de La Torre Vinchiaturo (quinti); Stefano Pellicanò – Stefano Calabrese – Rino Pietronigro della Madonna delle Grazie Termoli (sesti); Renato Mobilia – Roberto Muchetti – Pasquale Ricchiuti della Madonna delle Grazie Termoli (settimi); Precentino Zollo, Gianfranco Zollo e Giuseppe Franco di Ceppaloni (ottavi); Guido Follo, Giustino Foschini e Angelo Chiusolo della Ferrini Benevento (noni).

Il direttore di Gara è stato Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIAB Molise; gli arbitri di campo Di Mucci, Pietro Ortenzio e Gennaro Latessa.