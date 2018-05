Bocce, buon esordio assoluto in Coppa Italia per la rappresentativa di Campobasso

Un buon esordio per la rappresentativa femminile del Comitato provinciale di Campobasso alla Coppa Italia di bocce. Per la prima volta, infatti, una squadra molisana del gentil sesso sta prendendo parte a una kermesse nazionale. Da alcuni anni si sta espandendo anche il movimento femminile e in questa stagione sportiva la decisione di fare il salto di qualità con la partecipazione alla Coppa Italia. A Termoli, Campobasso e Vinchiaturo sono diverse le donne che hanno iniziato a giocare a bocce e a frequentare i bocciodromi cittadini.

Alla Bocciofila ‘La Torre’ Vinchiaturo è andato in scena il primo turno eliminatorio della kermesse tricolore, che ha rappresentato il debutto assoluto per una formazione molisana in una manifestazione a carattere nazionale.

Al cospetto delle campobassane la rappresentativa di Frosinone, formazione esperta, medaglia di bronzo all’ultima edizione della Coppa Italia, che si è imposta per 2-0 (set 6-2). Il risultato, che lascia ancora speranze di qualificazione per le molisane, ha mostrato i grandi progressi delle atlete molisane negli ultimi mesi, seguite negli ultimi mesi dal direttore tecnico Giovanni Colitti e da Gino Lanzillo.

In campo contro Frosinone, le atlete Gabriella D’Ammassa, Marianna Di Mucci, Grazia Lanzillo, Fernanda Ricciuti, Flora Berlingieri e Maria Carmen Iacobucci. Fanno parte del gruppo anche Piera Iacobucci, Anna Maria Bartolomeo, Maria Rita Catenacci, Ramona Lanzillo, Daniela Ciarlitto, Albertina Manna e Mariella Procaccini.

Il match di andata a Vinchiaturo è stato diretto da Lucio Fiorella, arbitro nazionale di Campobasso, insieme agli arbitri di campo Gino Lanzillo e Franco Iengo. Il match di ritorno a Isola del Liri si disputerà sabato 12 maggio 2018.

“È stato un incontro appassionante – ha affermato il presidente del Comitato Regionale FIB Molise, Angelo Spina – Siamo soddisfatti di come si siano comportate le nostre atlete, che si sono allenate assiduamente per tutto l’inverno e in questo primo scorcio di primavera. Attendevamo con ansia questo match, per capire i margini di miglioramento. Possiamo ritenerci soddisfatti, perché le nostre atlete hanno mostrato una importante crescita sportiva. Puntiamo molto anche sul settore femminile, che punteremo a incrementare. Questo incontro di Coppa Italia è stato soltanto un punto di partenza per il nostro movimento in rosa”.

Intanto, appena dopo gli impegni di Coppa Italia inizierà anche la Coppa Molise femminile, alla prima edizione. Tre le giornate di campionato: domenica 13 maggio 2018 alle ore 17 al Centro Tecnico Regionale del Bocciodromo Comunale di Campobasso, giovedì 24 maggio alle 20 sui campi coperti della Bocciofila Monforte, domenica 17 giugno sui campi esterni della Bocciofila Monforte, le corsie da gioco che costeggiano la Villa de Capoa di Campobasso.