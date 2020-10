Bonus per PC e tablet, un incentivo per le matricole dell’Università degli Studi del Molise. In un contesto economico- territoriale fragile, aggravato dall’emergenza sanitaria, la ripresa delle attività accademiche avviene con iniziative e politiche a sostegno del diritto allo studio.

Al centro dell’attenzione gli studenti e le loro famiglie ai quali l’Università rimborserà fino ad un massimo di 250,00 euro sull’acquisto di personal computer, notebook, tablet e modem.

L’Università si impegna per garantire la didattica in sicurezza per tutti, con aule e spazi nuovi, riqualificati e funzionali e, attraverso il potenziamento delle infrastrutture informatiche e digitali, intende assicurare la piena fruibilità della didattica on line.

Incentivi anche sui trasporti: saranno gratuiti sui mezzi di trasporto regionali e le navette dedicate, per raggiungere le sedi dei corsi di laurea senza costi di abbonamento, incrementate anche le agevolazioni e gli esoneri legati alle condizioni economiche.

Il Bonus per PC e tablet rappresenta un incentivo per le matricole, un’occasione imperdibile che UniMol ha previsto per agevolare l’acquisto di dispositivi necessari per mitigare le criticità e facilitare la connettività e gli accessi ai servizi di rete e da remoto, attingere alle nuove forme di didattica telematica, superando in tal modo le distanze e permettere agli studenti di vivere appieno le abitudini tipiche della vita universitaria.

Destinatari dell’iniziativa sono gli studenti regolarmente immatricolati nell’a.a. 2020/2021 a corsi di laurea triennali e magistrali, in possesso di attestazione ISEE-U fino a 30.000,00 euro.