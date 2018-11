Calcio a 5, derby di Coppa Italia tra la Chaminade Campobasso e il Cln Cus Molise

La Chaminade Campobasso affronta il Cln Cus Molise nel derby di Coppa Italia, che vale il passaggio al turno successivo. Si gioca alle ore 20 di mercoledì 7 novembre 2018 al ‘PalaSelvaPiana’.

“I derby sono sempre partite particolari – il pensiero di coach Paolo Pizzuto – Tra le altre cose, il match vale anche il superamento del turno della kermesse tricolore, quindi la vittoria vale doppio. Entrambe le squadre sono reduci da altrettante importanti vittorie in campionato e, dunque, stanno vivendo un buon momento di forma”.

“Da par nostra, ne approfitteremo per verificare qualche calciatore ancora non al top della condizione – prosegue Pizzuto – Anche se, rispetto all’ultima vittoriosa partita di campionato, non dovrebbero esserci grandi cambiamenti. Avremo in più Cancio, fuori nelle ultime gare di campionato per squalifica”.

“Ci teniamo a disputare un’ottima prestazione – continua coach Pizzuto – perché si tratta pur sempre di un derby. Sono convinto che la squadra scenderà in campo col piglio giusto”.

La Chaminade Campobasso ha ancora fuori Oriente, il quale si è aggregato al gruppo all’indomani dell’ultima partita di campionato, mentre per quel che concerne Melfi, la speranza è che il pivot torni disponibile dal 24 novembre, quando è in programma la prossima partita casalinga di campionato, dunque, dopo la sosta del 17 novembre.