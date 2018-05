Spettacolo e grandi emozioni in mattinata nelle gare di judo dei Campionati Nazionali Universitari 2018 organizzati da Cus e Unimol, che hanno regalato le prime medaglie. Nella categoria -60 chilogrammi è campione italiano universitario Alessio Di Clemente, portacolori del Cus Insubria. Per il valente portacolori del team lombardo, un successo arrivato grazie all’affermazione su Eugenio Tassotto (Cus Udine) che ha lottato con il cuore e con i denti salvo poi arrendersi alla maggiore precisione dell’avversario. Terzo posto pari merito per Domenico Leonardi (Cus Catania) e Davide Corsini (Cus Brescia). Quinti pari merito Marcello Mundula, portacolori del Cus Cagliari e Perini Niccolò del Cus Perugia.

Dominio del Cus Napoli nella categoria -66 chili. Il Centro Universitario Sportivo partenopeo ha letteralmente dominato la scena con il solo Sandro Lorito (Cus Firenze) capace di conquistare il bronzo pari merito. Nella finalissima per l’oro è stato derby tra Francesco Nasti e Raffaele Stefanelli con il successo del primo e grande abbraccio finale tra i due dopo la conclusione del confronto. Terzo il Giovanni Zimbaldi (anche lui del Cus Napoli), pari merito con Sandro Lorito. Splendida affermazione per Davide Ripabelli (Cus Roma Tor Vergata) nella categoria -73 che nell’ultimo atto della kermesse ha avuto la meglio su Salvatore Mingoia (argento) e Jacopo Cavalca. Per lui bronzo pari merito con Marco Rosi (Cus Napoli).

Nella categoria -73 chili era presente anche Giuseppe Leone portacolori del Cus Molise che ha chiuso 17esimo