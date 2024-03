Campionato Regionale di pattinaggio, belle soddisfazioni per gli atleti di Campobasso

Medaglie, applausi e belle soddisfazioni per gli atleti del CS Pattinaggio Campobasso al Campionato Regionale di corsa indoor indetto dalla FISR Molise che si è svolto domenica al Palazzetto dello Sport dell’Università a Campobasso.

Il risultato migliore lo hanno ottenuto le atlete della categoria Ragazze. Una medaglia d’oro ed una di bronzo per Sara Storto che ha primeggiato nella gara di velocità, 3 giri sprint, ed ha chiuso al terzo posto nella gara lunga, 3000 metri in linea. Nella sprint, l’atleta rosso-blu ha fermato il cronometro a 33”10, facendo registrare il miglior tempo della competizione. Doppia medaglia anche per Chiara Fusco, bronzo nella gara sprint e argento nella 3000 in linea. Anche per lei un buon crono nella velocità ed una prova maiuscola sulla lunga distanza, sempre a ruota dell’avversaria che l’ha preceduta sul traguardo. Nella stessa categoria, hanno ben figurato anche Caterina Di Zinno e Diana Muntean.

Ottimi risultati anche per le atlete della categoria Ragazze 12. Nella gara di velocità, 2 giri sprint, argento per Maddalena Di Zinno e bronzo per Sofia Macari. Al quarto posto si è piazzata Ilenia Di Soccio, mentre Martina Palumbo non è andata a medaglia solo a causa di una caduta all’uscita di una curva. Pronto riscatto per lei nella lunga, 2000 metri in linea: medaglia d’oro al termine di una gara condotta in testa dall’inizio alla fine. Bronzo per Sofia Macari. Al quarto e quinto posto, rispettivamente, Maddalena Di Zinno e Ilenia Di Soccio.

Molto agguerrita la concorrenza nella categoria esordienti, la più numerosa in gara. Pur non andando a medaglia, hanno ben figurato le atlete rosso-blu in tutte le tre specialità previste dal regolamento: la prova di destrezza, la 2 giri sprint e la gara lunga sugli 8 giri. Serena Di Cillo, Marika Perugini ed Emanuela Di Zinno si sono piazzate a ridosso del podio. Bene hanno fatto anche Giulia Marcellino, Giulia Lombardi e Mirjana Butera alla loro prima esperienza in una competizione ufficiale.

Anche i giovanissimi si sono ben comportati. Su tutti, Francesco Martino che ha portato a casa una medaglia di bronzo nella prova di destrezza ed un argento nella gara sprint. Una medaglia di bronzo è arrivata anche per Aurora Tavaniello che ha chiuso al terzo posto la gara lunga sui 5 giri. Al suo debutto, ha mostrato di promettere bene anche Gemma Di Zinno, la più piccola del gruppo, anno di nascita 2016.

Ora, atleti e tecnici del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso si preparano al prossimo appuntamento: domenica 14 aprile a Martinsicuro (TE) si disputerà il campionato regionale su pista.