Campobasso, al Circolo Sannitico oggi l’inaugurazione della mostra ’17 Graffi’

…12 dicembre 1969, come ogni venerdì la banca chiude più tardi per via delle contrattazioni fra agricoltori, è la vigilia di Santa Lucia.

La “rotonda”, il salone centrale, chiamato così per la sua forma, è gremito di persone intente a concludere contratti.

Un tavolo ottagonale viene utilizzato per firmare accordi commerciali ed in quel livido pomeriggio autunnale, non molto freddo quanto piuttosto umido sarà custode di 7 kg. di tritolo…

La bomba esplosa il 12 dicembre 1969 alla Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano irrompe nella quotidianità degli italiani, irrompe nell’Italia del fermento culturale, delle rivoluzioni del costume, delle conquiste dei diritti civili e passerà alla storia come l’inizio degli anni di piombo e della strategia della tensione.

La mostra 17 GRAFFI, ideata da Stefano Porfirio, promossa dall’associazione Kunekrea in collaborazione con l’Associazione Piazza Fontana 12 dicembre 1969 e con Molise Foto Incontri Fotografici, offre uno spaccato di storia italiana recente e spunti di riflessione attraverso 17 foto e 17 testi poetici in ricordo delle 17 vittime. Il punto di forza del progetto è la pluralità degli artisti che vanno dal semplice appassionato all’autore affermato come Gianni Berengo Gardin, Angelo Raffaele Turetta, Francesco Cito, Graziano Perotti.

“Dopo l’intitolazione di Largo Capitano Tosti e la Mostra Canada Town prosegue l’impegno della nostra Amministrazione nell’affrontare temi cruciali della nostra storia; temi che vogliamo portare soprattutto all’attenzione delle nuove generazioni grazie al coinvolgimento delle scuole cittadine” – dichiara il sindaco Paola Felice.

La mostra, visitabile fino al 5 novembre 2023, infatti è stata patrocinata e sostenuta dall’amministrazione comunale di Campobasso, e sarà introdotta dal prof. Norberto Lombardi.

Ospite della serata inaugurale sarà Paolo Silva, figlio di una delle vittime della strage e membro dell’Associazione Piazza Fontana 12 dicembre 1969.

Circolo Sannitico

Piazza Gabriele Pepe, 30 Campobasso

Dal 27 ottobre al 5 novembre 2023

Dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 17 alle ore 19,30

Ingresso libero