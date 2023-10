Campobasso, al via la seconda edizione del Concorso musicale ‘MIC DROP 2023’ che promuove giovani artisti

Il Comune di Campobasso, al fine di promuovere giovani artisti che hanno voglia di trasformare la loro passione in una vera e propria professione o misurare e valorizzare il proprio talento, ha pubblicato un avviso per la partecipazione alla seconda edizione del Concorso musicale ‘MIC DROP 2023’, aperto a tutti i giovani artisti (solisti e band musicali) di età compresa dai 15 anni ai 34 anni.

Le domande dovranno essere consegnate a mano o pervenire a mezzo raccomandata A/R presso il Settore Politiche Sociali e Giovanili in via Cavour 5 – 2° piano entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06/11/2023.

I premi, pensati per sostenere una nuova generazione di musicisti emergenti, prevedono per i primi tre classificati: voucher per produzione di uno o più brani in sala di incisione, realizzazione di video clip, book fotografici, promozione artistica, buoni acquisto per materiale e/o strumenti musicali.

Tutte le informazioni per partecipare al concorso sono disponibili sul sito del Comune di Campobasso.